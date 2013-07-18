《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月18日

*工商时报：

--由于需求平淡，面板价格跌幅扩大，面板厂在库存压力下，7月终于松动开始减产。DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益指出，7月起，包括6代、7.5代、8.5代等等主要电视面板生产线都减产3%-5%，平均产能利用率减至80%，8月还将进一步下修。

--依据财政部委外进行的奢侈税研究报告，预售屋市场资讯不透明，是房价带头涨的元凶之一，因此建议财政部将预售屋纳入奢侈税课税范围，并参考香港、星国制度，对一户多屋者采累进税率，课征额外印花税，以抑制炒作歪风。

*经济日报：

--美国联准会(Fed)主席柏南克17日在国会作证表示，资产收购〞绝对不在预设路径上〞，可能随经济情势的变化而减少、维持或增加。联准会未对量化宽松(QE)预设时间表，美股17日开高，美国公债上涨，美元震荡。

--苹果 订单摇摆，继日前传出纬创 、华宝 、英华达等有机会加入苹果供应链，可能稀释和硕 接单，昨日市场传闻鸿海 打败和硕，独吞iPad mini2订单。

--改革特种货物及劳务税(奢侈税)将集中火力在不动产。财政部表示，奢侈税〞只修不废〞的原则已经确定，延长课税年限最长应不会超过四年。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。