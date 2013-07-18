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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 08:50 BJT

《中国重要政经日程》--7月18日

============================近日重要政经日程=======================

7/19(五)

第十三届中国企业“未来之星”年会在湖北襄阳举行，至21日

生态文明贵阳国际论坛2013年年会，至21日

7/20(六)

第四届中国上市公司风险管理高峰论坛在上海举行

7/21（日）

西北大学中国西部经济发展研究中心、社会科学文献出版社举办《中国西部发展报告（2013）》（西部蓝皮书）新闻发布会暨中国西部发展论坛

7/31(三)

中日韩自由贸易区第二轮谈判在上海举行，至8月2日。

8/31(六)

2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日

9/11（三）

夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。

11/14(四)

“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

11/29(六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 丁琦)
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