《中国重要政经日程》--7月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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============================近日重要政经日程=======================
7/19(五)
第十三届中国企业“未来之星”年会在湖北襄阳举行，至21日
生态文明贵阳国际论坛2013年年会，至21日
7/20(六)
第四届中国上市公司风险管理高峰论坛在上海举行
7/21（日）
西北大学中国西部经济发展研究中心、社会科学文献出版社举办《中国西部发展报告（2013）》（西部蓝皮书）新闻发布会暨中国西部发展论坛
7/31(三)
中日韩自由贸易区第二轮谈判在上海举行，至8月2日。
8/31(六)
2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日
9/11（三）
夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。
11/14(四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29(六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 丁琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。