《香港报摘》--其他报纸重要消息7月18日

* 明报：

--据统计，周大福 今年七个多月以来，已于铜锣湾、尖沙嘴及旺角三大核心区，抢租最少九间舖位(包括七间新租及两间续租)，合共每月租金近2,000万港元。集团发言人指出目前香港租金成本压力不大，销售增长可抵消租金上升压力。

--综合房委会及美联研究部资料显示，居屋第二市场成交宗数由5月的180宗上升至上月的421宗，升幅达134%，创出新高。上水太平邨一个高层两房户近日获白表免补地价购买居屋客以约220万港元购入，实用尺价约5,140港元，料创全港免补价公屋尺价新高。

* 星岛日报：

--政府早前建议恒基地产 主席李兆基捐农地计划转交非牟利机构执行。据悉，房协可能已着手探讨计划可行性，集中研究位于元朗马田壆、屯门蓝地和粉岭和合石的三幅地，估计每个单位建造成本最少要140万至150万港元。

--市传最少两家内地网络游戏商计划到港上市，包括蜗牛游戏及东方博亚等，合共集资近20亿港元。

--港府有意收回由数码通 、和电香港 、香港电讯 及CSL四大电讯商持有三分之一的3G频谱，作重新拍卖之用，并已于4月份完成第二轮谘询，料于10月有决定，期间更找来Network Strategies顾问公司做研究。

* 苹果日报：

--澳门上半年博彩收入按年增速达15.3%，表现略胜市场预期。但澳门金管局却发表报告指，随着博彩业出现由贵宾厅转向中场的结构性变化所影响，下半年增长势将明显放缓。

--据联交所资料显示，新加坡主权基金淡马锡 上周四在场内斥资逾7,398万港元、以均价25.868港元增持286万股太保 ，其持股由4.93%升至5.03%。

* 东方日报：

--高盛发表报告，认为市场对下半年经济走势太过乐观，因此企业盈利预测会再下调，预期今年本港企业盈利增长仅8%，较市场预期平均数低两个百分点。该行又指人民银行虽已表明会维持银行间流动性充裕，但相信紧缩倾向依然存在，因此预期今年中国企业盈利增长只有4%，远低过市场普遍预期的13%。

--美国雅虎(Yahoo)业绩披露，阿里巴巴截至3月底止的首季纯利按年急增两倍至6.69亿美元(约52.18亿港元)，反映雅虎业绩对阿里巴巴的倚赖有增无减。

* 文汇报：

--TCL多媒体 落实分拆从事音视频产品的ODM业务的通力电子 上市，每手2,000股。通力电子料于下月14日，以介绍形式上市，并不涉及发售新股份或任何其他证券。

--蛇口工业区总经理杨天平表示，蛇口邮轮港能停泊22万吨级的邮轮，辐射珠三角及西南地区，并吸引部分香港客流。预计2014年上半年能完成一期工程，若有关部门给予支持，相信明年便可以有第一艘船靠岸。

* 大公报：

--人保集团 昨公布，今年1至6月的原保险保费收入约为1,580亿元人民币。而集团旗下的子公司财险，健康保险及中寿保险所获得的原保险保费收入分别为1,153.41亿元、49.9亿及377.31亿元，合共1,580.62亿元。

--万事达国际组织早前发表的调查指出，港人的理财知识水准十分高，于亚太区与澳洲和台湾并列第三位， 而新西兰就位列榜首， 新加坡则紧随其后。组织发言人表示，香港的得分持续不变，可能反映一个地区的理财知识水准到达固有的顶点。(完)