台湾财政：奢侈税抑制房屋短期交易，确定〞只修不废〞

路透台北7月18日 - 台湾财政部周三稍晚表示，针对奢侈税(特种货物及劳务税)届满二年的检讨已委托学界研究，初步结果支持奢侈税〞只修不废〞的原则。

为抑制台湾特定地区房地产价格飙涨，财政部针对奢侈税的实施委外研究支持只修不废，另外将再广纳意见综合评估改革方案，以建立公平合理的租税环境。对研议修正的方向，财政部强调并无预设立场。

财政部也表示，奢侈实施后对房屋短期交易产生抑制效果。依内政部及五大都会区地政局发布买卖移转建物所有权登记栋数统计，今年5月的建物买卖栋数相较实施特销税之前(以2011年1月为准)减少12.36%，五大都会区除台南市、高雄市较实施特销税前增加14.48%、24.51%外，其余三都均呈减少情形，减幅约14.22%-43.71%。

至于对房价的影响，若以今年3月与实施特销税前(2011年1月为准)买卖契约单价比较，台北市每坪单价下跌3.62%，其余四都每坪单价均上涨，升幅在5.62%-11.22%之间。