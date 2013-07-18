台湾财政：奢侈税抑制房屋短期交易，确定〞只修不废〞

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北7月18日 - 台湾财政部周三稍晚表示，针对奢侈税(特种货物及劳务税)届满二年的检讨已委托学界研究，初步结果支持奢侈税〞只修不废〞的原则。
为抑制台湾特定地区房地产价格飙涨，财政部针对奢侈税的实施委外研究支持只修不废，另外将再广纳意见综合评估改革方案，以建立公平合理的租税环境。对研议修正的方向，财政部强调并无预设立场。
财政部也表示，奢侈实施后对房屋短期交易产生抑制效果。依内政部及五大都会区地政局发布买卖移转建物所有权登记栋数统计，今年5月的建物买卖栋数相较实施特销税之前(以2011年1月为准)减少12.36%，五大都会区除台南市、高雄市较实施特销税前增加14.48%、24.51%外，其余三都均呈减少情形，减幅约14.22%-43.71%。
至于对房价的影响，若以今年3月与实施特销税前(2011年1月为准)买卖契约单价比较，台北市每坪单价下跌3.62%，其余四都每坪单价均上涨，升幅在5.62%-11.22%之间。
财政部认为，在特销税开征之初，跌幅较为明显，其后各月或有涨跌，房价预期将回复理性水准，短期投机买卖房地及哄抬房价之情形，已有大幅度改善，房屋市场正朝健康常态方向发展。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。