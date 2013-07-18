港报社评：屯门堆填区考验港府“内交”--星岛日报7月18日

屯门堆填区扩建争议扩展到深圳，现时受堆填区臭味滋扰的深圳居民，比屯门居民还要多，扩建计画遭批评「以邻为壑」。港府除了争取本地议员支持计画，还要做好「内交」睦邻工作。

屯门堆填区20年前启用时，对岸深圳南山区人烟稀疏，之后深圳以惊人速度发展，现在民房林立。大部分屯门居民受到的臭味滋扰，主要来自出入这区的垃圾车。但深圳南山区则与堆填区只隔了一条深圳河，每当南风吹，臭味即越界而来。

过去南山居民对屯门堆填区投诉不多，原因是先有堆填区自己才迁入。现在堆填区要扩建，引起愈来愈多深圳居民关注。

近年内地维权意识高涨，厌恶性或争议性设施的兴建计画，往往面对民意挑战。新近的例子就是江门鹤山打算兴建核燃料厂。屯门堆填区扩建计画，会否刺激南山居民上街抗议，言之尚早。

但作为一个负责任的政府，推行政策要顾及本港利益之余，也要审视对周遭近邻的影响。港府推行政策时，如果只顾香港利益，而不理会对深圳市民可能构成的滋扰或损害，又怎能够理直气壮要求深圳政府推行政策时，不损害港人利益呢？港府应该聆听南山居民的不满和疑虑，港府可以解释屯门堆填区有甚么措施，以及日后有甚么措施降低堆填区的臭味。

在争取议员支持拨款的过程中，港府已经承诺，会采取措施降低堆填区的污染和臭味，这些措施不能因为拨款出现波折就赌气不做，只有把港深市民的滋扰和影响减到最低，日后重提扩建计画才可以减轻障碍，居民生活质素得以提升。(A06)