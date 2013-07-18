港报社评：托底线保增长，适度刺激可期--信报7月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
中国总理李克强前天再开腔解读「底线论」，定出操作框架，重点是确保经济在合理区间运行，不作大规模刺激，但也不排除以适度刺激措施保住增长。
按照他的阐释，当前宏调政策下限是稳增长保就业，上限是防范通胀。然而，究竟上下限在什么水平？外界推测，李克强政府对增速下滑的容忍底线降至7%水平。这个推断有一定合理性。
首先，从中国当前经济下行形势看，增速从第二季7.5%进一步滑落，压力相当实在。
其次，以政府对中国经济可持续发展的战略衡量，亦即GDP规模到2020年实现较2010年翻一番的目标，由今年起至2020年，年均增长需要有6.8%，跟7%的可容忍底线接近。
清楚看到，目前阶段李克强坚持经济运行，以调结构为着力点，因而不惜以短期的经济下行代价，来扭转过度依赖投资和出口的弊病。然而，下半年要守稳底线，适度的财税政策刺激难以避免。政府需要在投资等政策有弹性宽松，避免稳增长与调结构其中一方矫枉过正。
照发展形势看，政府下半年不轻易推出大规模刺激措施，但作出完善和谐社会所必需的社会基础设施等支持政策，据此强化投资的力度。通过产业结构调整，以此促进内需，相信是下半年守稳「底线」的投资领域和政策选项。
形势演变至今，转变增长方式，从基于资本和劳动力积累的投资驱动性增长，向以生产率提高为拉动引擎的增长突破，正面对阶段过渡难关。当前需求结构的调整，从外需转向内需，但工资所得在国民收入中的份额一直下跌，也成为当下发展最大的樽颈所在。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。