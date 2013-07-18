国际油市：原油期货受到美国库存下降支撑，但美元反弹构成拖累

美国上周汽油及馏分油库存增幅均超过300万桶，因炼厂炼制更多原油，不过RBOB及取暖油期货变化不大，因东岸炼厂问题令交易商感到忧心。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三表示，联储预计仍将在今年稍晚开始缩减庞大的买债计划，但他表示，如果经济前景转变，可能调整计划。

美国6月房屋开工年率和建筑许可年率均意外下滑，但建筑业活动下降可能只是暂时的，因为建筑商信心向好。

抗议群众占据利比亚东部港口Zueitina，阻止原油出口，其中一名抗议民众周三表示，他们仍允许维修工作进行，但在其对工作的要求获得满足前将不会离开。

希腊摇摇欲坠的联合政府周三勉强表决通过一项法案，将裁减公部门员工，而在国会外面有数以千计的民众高喊反撙节的口号。(完)

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