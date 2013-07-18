国际油市：原油期货受到美国库存下降支撑，但美元反弹构成拖累

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
美国上周汽油及馏分油库存增幅均超过300万桶，因炼厂炼制更多原油，不过RBOB及取暖油期货变化不大，因东岸炼厂问题令交易商感到忧心。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三表示，联储预计仍将在今年稍晚开始缩减庞大的买债计划，但他表示，如果经济前景转变，可能调整计划。
美国6月房屋开工年率和建筑许可年率均意外下滑，但建筑业活动下降可能只是暂时的，因为建筑商信心向好。
抗议群众占据利比亚东部港口Zueitina，阻止原油出口，其中一名抗议民众周三表示，他们仍允许维修工作进行，但在其对工作的要求获得满足前将不会离开。
希腊摇摇欲坠的联合政府周三勉强表决通过一项法案，将裁减公部门员工，而在国会外面有数以千计的民众高喊反撙节的口号。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 兰秀娟/张明钧; 审校 李爽)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。