港报社评：实名举报贪官，中央还须制度化--经济日报7月18日

华润集团董事长宋林被实名举报，惹外界关注。今年来内地多名高官被实名举报而落马，惟举报者多为深谙政治风向的名记者，对民众而言，以舆论监督官员路仍遥。 昨日在两地拥多家上市公司的华润集团，其董事长宋林，被官方媒体新华社记者王文志举报，指他在华润电力2010年收购山西煤矿时「故意放水」，令数十亿元人民币国有资产损失，华润昨回应指控是恶意诽谤。 此指控是否属实，尚待当局厘清。惟高官被实名举报，已渐成反腐新趋势。中央鼓励实名举报，应是要藉引发公众对案件的广泛关注，彰示中央愿听民间冤屈；且实名举报者多已掌握大量实据，既可减低谎报案情、又或被灭声的可能。 中央虽有意推动实名举报反腐，惟民众仍将信将疑，原因有二。 其一，现时实名举报者主要是两类人，一是高官情妇，她们因感情或金钱问题而报复；二是知名记者，民众揣测他们或早已察知政治水温，实名举报风险不高，甚或获高层默许爆料。 其二，去年中共十八大召开后，互联网曾掀起一片网络反腐的风潮，只是随后中央可能忧检举风失控，将冲击社会和政治稳定，故加强网络监控暂压举报潮，更有传个别举报者遭滋扰。 中央若要将实名举报成为反腐利器，必须将之制度化，此需要建立相关规条与配套，保障举报者不会遭报复。只有让举报者免除后顾之忧，才能鼓励更多知情者举报贪官。 中央反腐成败，关键是从制度入手，更重要的是落实官员财产申报及公示制等阳光法，令民众有资讯加强监督官员行止，将官员权力关在制度笼里。(A09)