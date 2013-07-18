港报社评：煤矿交易不寻常华润应详细交代--明报7月18日

3年前，华润电力在山西购买煤矿，被指有异乎寻常情况，数月来本港和内地传媒陆续报道，迄今华润未作完整解释，事态演变到有内地记者实名向中共中央纪律检查委员会举报，华润则发声明指举报含恶意诽谤，保留法律追究权利。

今年4月，有小股东向港交所和证监会举报，指称华润电力涉嫌以过高收购价，购入山西几个煤矿。7月初，《经济参考报》刊登详细报道，指出华润电力收购有问题之处。到昨日，《经济参考报》首席记者王文志实名举报，指华润集团负责人数10亿人民币国有资产流失，又认为负责人已构成渎职。

华润集团昨日的声明，除了批评相关此事的报道其中诸多揣测、诽谤之辞，对该公司和公司领导人声誉造成不良影响，并再重申保留追究法律责任的权利。这个声明，仍然秉持华润体待此事的一贯态度。不过，回应揣测臆断，最佳做法是让事实说话。作为一家负责任的上市公司，华润的做法明显不足，应该更积极对应。

小股东等人对煤矿交易提出的质疑，例如：（1）华润电力收购价较大同煤矿集团出价高约50亿；（2）涉及的3个煤矿，华润承认其中2个的探矿权和采矿权已经过期，而3个煤矿都在基建中。仅两点，虽然无法核实，但是资料的具体程度，显然并非靠一些笼统说法可以取信于人。

事实上，由于小股东等人指控性质严重，华润集团应该以更公开取态处理此事，例如委请独立人士成立调查小组。若事态未能及时厘清，影响难息。基于现实利益，华润也应该尽快采取一些措施，恢复和强化投资者的信心。(A03)