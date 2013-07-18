港报社评：退市大势所趋，量宽鸦片宜戒--文汇报7月18日

美联储主席伯南克昨日重申，如果经济增长如同预期般稳定，量化宽松（QE）刺激经济措施可能于明年退场。不过他警告，政府削减支出的作法持续威胁经济增长，因此缩减量化宽松的购债计划，「决非预设好的路线」。伯南克屡出口术引起市场波动，投资者须做好风险准备。不过，美国退市是大势所趋，长远并非坏事，有利全球提振实体经济。

伯南克虽重申退市时间表，但启动减慢买债的具体日期及方式仍未明确，加上伯南克进一步强调美国经济仍然易受不可预知的冲击影响，买债步伐可快可慢，市场仍然对持续推行量宽存在揣测空间。市场此前对伯南克有关量宽的言论严阵以待，希望从伯南克发言探听量宽政策的前景和时间表，反映美国量宽仍然主导环球市场，投资者须小心热钱四窜和消息上落造成的风险，免成国际炒家的点心。

自2008年金融海啸以来，美国已推出四轮量宽政策，可惜量宽政策对刺激经济的效应越来越弱。相反，庞大游资不断流入新兴市场炒卖套利，推高资产价格，热钱造成泡沫，加剧通胀，这些财富效应如同经济鸦片，长此下去只会造成泡沫爆破。

美国经济前景仍未明朗，令市场仍然憧憬量宽持续。不过，外界仍然预期下半年经济增长可望显着改善，联储局退市只是时间问题。美国须认真思考如何能将资金引向实体经济，实实在在地转化为促进经济复苏的动力，才能振兴经济、创造就业职位，达到自救之目的。同时，全球也才能摆脱欧美日频以量宽政策刺激经济所产生的后遗症。(A04)