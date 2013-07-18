《中国报摘》--其他报纸重要消息7月18日

**上海证券报**

--研究修订现行证券法已列入监管部门的重点工作清单，记者获悉，监管部门已成立专门修法小组开展此项工作。按照计划，工作组拟于7月底集合证券监管系统及行业、专家的修法建议，形成对证券法修订的初步意见。同时，有关部门争取将证券法的修订纳入明年的全国人大修法工作计划。

--截至今年6月底，中国网民数量达到5.91亿，较去年底增加2,656万人。手机网民规模达4.64亿，网民中使用手机上网的人群占比提升至78.5%。互联网普及率为44.1%，较去年底提升2个百分点。

--央行金融市场司原副司长沈炳熙表示，建议用市场化方式推进新股发行体制改革，将备案和注册方式扩大到股票市场，逐步改革原有行政化的审核制度。

**21世纪经济报 道**

--由于流动性虽然暂时得到缓解，但仍难言乐观，多家银行上调了住房贷款利率，除了工行 首套房仍可享受8.5折优惠利率外，多数银行首套房贷款按照基准利率执行，二套房利率普遍上调10%-30%，个别银行甚至停止办理个人住房按揭业务。

**金融时报**

--中国人民银行研究局局长纪志宏认为，市场对经济回落的担心似乎有一些过度，实际上仍在合理区间；他并称当前货币政策基本保持了中性态势，而盘活存量的核心是定价，有关将沉淀的财政存款借给商业银行就等于盘活财政资金的看法，值得商榷。(完)