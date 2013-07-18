港报财经评论：退市不等于加息--信报7月18日

退市不等于加息/习广思

贝南奇再发表讲话，市场只能小心观望，等待其一字一句。如果贝南奇果真在明年初退任央行行长，这将是他最后一次出席国会听证会，有可能为其退任后的退市大计再次描绘大方向。过去两个月，贝南奇先是暗示，然后有非常肯定的退市计划，及至市场大动荡，却有安抚退步之意，到底这一次又会如何？市场的估计是，贝南奇会进一步强调他的讯息，即退市不等于加息，一方面带出联储局退市减慢买债事在必行，另一方面试图压抑债息急升，即使经济有明显复苏，也不是触发央行加息的条件。事实上，美股的反应已告诉大家，退市引发市场更大波动，但退市已成旧闻，眼下投资者更关注经济复苏能否持续，以及企业盈利状况。高盛第二季业绩超出预期，纯利按年上升一倍，债券投资收益增长近两倍。第三季债市未必如此好景，但高盛业绩带出一个较重要的讯息是，贷款业务大幅改善，反映企业对贷款拆借开始活跃。美国金融复苏及中国金融整顿，是两个极端的情况。

中美阴霾消散，为港股带来的反弹暂告一段落，弱势股沽压减轻，却无法扭弱转强，而且部分强势股调整未完，大市要突破只能等待。恒指受制21,500点阻力，昨日走势牛皮，收报21,371点，大市成交额484亿港元，沽空比率10.66%。中国经济走两极，各个行业板块盈利前景各异，均考验投资者选股能力，但在同一个板块当中，不同公司的复苏情况亦有别，强者与弱者便在这个时期诞生。体育用品消费股去库存多年，仍未见起色，但各家公司比较起来，暂时以安踏 情况较为乐观，众股皆残唯它独强。水泥股情况更为明显，华润水泥 发盈喜，但不见得水泥股盈利好转，昨日金隅 、山水水泥 双双发盈警。

市况虽疲弱，但资金炒作停不了。先有炒作国策而追新能源、环保股，后有炒作落后资源股，煤炭、水泥股续反弹。水泥股短期炒作空间较大，一来是龙头股盈利或扭转下跌趋势，二来水泥价升惹来憧憬。海螺水泥 、中国建材 股价相当落后。在一个无官不贪的国度，反腐几乎姿态多于实际，在习李上场初期，由薄熙来到周永康亲信落马，加上习李整顿奢侈品送礼、公费开支等腐败歪风，中国反腐的姿态非常强硬。然而，中外媒体至今仍抱疑问，这场反腐能否真的有效为未来改革铺路？抑或是，摆完姿态后，所谓反腐最后只不过是一场政治斗争？(B03)

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圆汇100关口受考验/苏子

日前美国公布的6月CPI虽然较5月上升0.5%，升幅略高于市场预期，但联储局所关注的核心CPI升幅却只有0.2%，反映目前美国核心通胀压力不大，故令市场相信联储局并不急于提前收水，因此数据公布后美元再度走低。仍未知悉联储局主席贝南奇在国会的半年度演说内容，倘若他的言论并未为提前收水问题发出明显讯号，相信美元将延续上周四开始的下跌浪，美汇指数预料会因此下试至近期自80.5低位开始的升浪76.4%调整目标，即81.05关键支持；留意此支持与200天SMA支持十分接近。倘若昨晚贝南奇的言论成功迫使美汇指数跌破此两大支持位，预料美元后市的走势将变得甚为恶劣，估计届时6月的80.5低位甚至80心理关口的支持力势必面临严峻考验。

昨天亚洲市及欧洲市早段，由于市场正等待贝南奇在国会的演说，故汇价在欠缺交易指引下陷入窄幅上落局面；不过，由于市场上一些投资者倾向相信联储局有可能于今年年底前提前收水，因此一些汇市炒家亦倾向采取逢低买入美元的策略，至于交易的对象主要是美元兑日圆。市场交易员指出，昨天亚洲市不少日本机构投资者在接近99.1水平附近采取甚为积极的买入策略，目的便是要赚取倘若昨晚贝南奇发出收水的讯号，美元兑日圆将再次返回100心理关口以上的潜在回报。美元兑日圆已自昨天亚洲早市的99.06低位回升至99.89高位，预料100心理关口将会面临严峻考验。

不过，若然昨晚贝南奇讲话后，美元兑日圆始终未见成功企稳在100心理关口以上波动及收市，预料对美元兑日圆而言将是一个较为利淡的讯号，稍后失守上周四的98.21低位可能性甚高。反之，对广大看好美元兑日圆同时亦看淡日圆大方向的投资者而言，将是一个喜讯，因为美元兑日圆在再次升回100心理关口以上收市后，预料会吸引不少较积极的跟进买盘入市，从而推动汇价挑战甚至成功突破上周初的101.55高位，后市可以更上层楼。(B09)