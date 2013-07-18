港报财经评论：美退出QE，并非即加息--经济日报7月18日

美退出QE，并非即加息/林瑞芬

大市昨成交得484亿港元，市况淡静，不知多少散户已投降？！恒指昨收21,371，微升59点；21,000-21,500窄幅上落待变。保历加通道愈走愈窄，那预示窄幅上落时间不能再拖，待变爆单边。图表派分析论，恒指持续顶于裂口20,200上，RSI亦守于上升轨，利爆向上多一程。加上美国多间银行股公布佳绩，重磅股汇丰 至今走势仍硬净，有力带动港股多反弹一程。当然，也要伯南克讲话的配合。近两次伯老讲话，牵动全球股市神经。今次伯老出席听证会时的讲稿会提先发表，推测应没太大新意，戏肉将在答问环节，会否又有暗示下任联储局人选。由伯老上次讲话推测，美联储未来数个月之论调主力会是打破退出QE就是意味加息的联想，因10年期美债若逼近甚至逼穿3厘，可能会对楼市的复苏有所阻碍。退出QE是不等于即时加息，论美国现状，加息的条件还是有限。

一来、这可从观察货币流通速度了解，钱要流通才会制造到通胀。然而，金融风暴后，美联储虽然量宽变相印了大堆现金，但用来量度货币流通的指标却反覆，说明了一点，没有人在经济上花费这些美元，这笔钱只是坐在那里，静态的，那通胀压力何来？通胀压力还不是眼前事，那美联储就息率上调的压力微。二来、从附图表显示存款机构的超额准备金额所见，不断增加，从几乎为零猛增到接近1.9万亿美元，印证在短短三年内的钱只是坐在那里无所事事的银行资产负债表上的金额，又解释了为何货币不流通。钱没有多往实体经济投，经济活力极有个谱。周初公布完美国6月零售数据，不如预期后，各大券商包括高盛、巴克莱、RBS等已调低了二季度GDP增速预测为1%以下，分别为0.8%、0.5%及0.5%。

据美国财政部刚公布数据指，虽然中国是美债大买家，5月份增持252亿美元美国国债，使中国持有美债总额，自美方有统计资料以来首次突破1.3万亿美元，创下历史之最。惟美联储目前还是美国国债的大买家，美联储就未来如何顺利地减缓以至停止购买而不对市场息率造成急抽压力，还是有大学问。(B05)

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中移动翻身，希望在4G/余少文

中国内地股市跌，国企指数牛皮，在大市出现突破前，料股民炒股不炒市，信息产业概念股早前炒高后，昨日虽回吐，惟中国内地网民继续增长，尤其手机上网大行其道，4G出场在即，有助中国移动 翻身。国企指数昨日一度重越9,500点，可惜中国内地股市下跌，国指最后只升61点或0.7%，收9,480点，成交额不足100亿港元，只有40%主板H股跟大市上升，日前被炒高的环保概念股普遍逆市下跌，如大唐新能源 、国电科环 、华能新能源 、京能清洁 等跌超过4%；至于红筹指数跌32点或0.8%，收4,068点，成交额42亿港元，主要是华创系下跌拖累，华创系下跌则因集团董事长宋林被中国内地记者实名举报其渎职所致。至于信息产业类股份跟环保股情况相似，昨日股价表现欠佳，但中国互联网信息中心调查显示，截至今年6月底止，中国内地网民规模达5.91亿人，较去年底增加2,656万人，互联网普及率为44.1%，较去年底提升2个百分点；手机网民规模达4.64亿人，较去年底增加4,379万人，网民中使用手机上网的人群比例提升4个百分点至78.5%。另有69.5%网民通过台式电脑上网，较去年底跌1.1个百分点。

随着互联网普及化，网民规模增长放缓在所难免，但手机网民持续上升，除了手机较笔记簿型电脑携带方便，3G普及、Wifi等无线网络覆盖范围增加，也为手机上网奠定基础，并带动手机应用程式等发展，故见到近年认为偏贵的腾讯控股 可以一浪高于一浪，中国联通 、中国电信 等股价也曾受惠3G出台而一度受股民追捧。调查亦指出，网民人均每周上网时间长达21.7小时，较去年底增加1.2个小时，不排除是手机普及所推动；而网民年龄结构，比重最大仍是20-29岁组别的29.5%，其次是30-39岁组别是26.1%，都是有消费能力的用户，然后是10-19岁组别23.2%。

互联网应用方面，网民规模最大是即时通讯，达4.97亿人，使用率84.2%，其次是搜索引擎和网络新闻，后者更超越网络音乐排第三位。网络游戏比重由去年底的59.5%降至58.5%，但网络购物、网上支付、网上银行等比重分别为45.9%、41.4%和40.8%，都较去年底升1.5-3个百分点不等，难怪中国提出推动信息消费，并指十二五后三年信息消费规模年均增长要达20%以上，也见银行加强网上银行业务。(B03)