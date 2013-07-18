希腊政经：希腊国会通过大规模公职裁员法案

路透雅典7月17日 - 希腊执政联盟周三勉强通过公共部门裁员法案。

这是希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)的两党执政联盟自上月关闭国家广播公司而失去一个政党盟友后，面临的第一项重大挑战。在有300席次的国会中，执政联盟目前仅剩五席多数优势。

周三午夜过后，293名在场议员中有153人投票赞成该法案。希腊需要通过该法案，以取得欧盟和国际货币基金组织(IMF)的近70亿欧元(92亿美元)援助资金。

该法案包含转移和裁撤25,000公职人员的计画--主要是教师和市政警察。这引起了一周来几乎每日登场的抗议行动。

随着表决时间接近，约五千名希腊民众聚集到国会外的街道上进行抗争。

“任职了12年，他们一个晚上就把我们开除了，”52岁的校警Patra Hatziharalampous哽咽着说。“他们要是有骨气，就应该拒绝援助，并删除法案中的部分条款。”

改革案在德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)访问希腊前数小时通过。朔伊布勒是撙节提倡者，而这是他自2009年债务危机爆发以来首次访问希腊。