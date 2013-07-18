全球金市：金价上扬，但美联储最终会结束刺激举措的前景令其承压

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三表示，联储预计仍将在今年稍晚开始缩减庞大的买债计划，但他还是保留了在经济前景改变时调整上述计划的选项。

贝南克周四稍晚将在美国参议院金融委员会发表证词，但可能维持和在众议院金融服务委员会一样的说法。

美元周四在亚洲早盘守住隔夜温和涨幅。上日美元走势振荡，投资者先是卖出，然后又买回，对贝南克的讲话做出反应。

美国原油期货周四亚洲早盘持稳于每桶106美元上方，受到美国库存下滑的支撑，但亦受到美元反弹的拖累。 (完)

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