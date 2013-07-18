中国金融：当前货币政策基本保持了中性，盘活存量核心是定价--央行官员

* 市场对经济回落的担心略显过度

* 经济仍在合理区间

* 当前货币政策基本保持了中性态势

* 盘活存量核心是定价

路透北京7月18日 - 金融市场对中国经济前景的担忧一直有增无减。但在中国人民银行研究局局长纪志宏看来，市场对回落的担心似乎有一些过度，实际上仍在合理区间，当前货币政策也基本保持了中性态势。

金融时报周四援引他的署名文章报导并称，盘活存量的核心是定价，而有关将沉淀的财政存款借给商业银行就等于盘活了财政资金的看法值得商榷。

“(经济增速）跟一季度相比有一点回落，下行压力略有显现，但是大家对回落的担心似乎有一些过度，实际上仍在合理区间，”纪志宏表示，经济下行压力很多是结构性因素造成的，所以对经济略有回落还是要给予一定得容忍，对数字本身不宜太过敏感。

他认为，7.5%或者7-7.5%这样的区间，在当前加快推进经济结构调整的背景下，应该说是一个比较适中的速度。

中国二季度经济增速续放缓至7.5%，助燃投资者对经济前景的担忧。但随后国务院总理李克强表示，中国有条件有能力有信心要完成中央经济工作会议确定的全年经济社会发展的主要任务，令市场稍稍安心。

纪志宏并认为，当前货币政策基本保持了中性态势，因为从数量角度来看，特别是M2增速比名义GDP增速还是高出不少，银行体系超储率也比较高，总体流动性条件还是比较宽裕；从价格角度看似乎是趋紧了，这主要是因为PPI持续负增长导致实际利率水平较高，但要注意PPI下跌实质上是产能过剩等结构性矛盾的反应。

而前期汇率升值较快，既有短期资本流入等短期因素影响，但实际也是结构调整加快背景下出口成本的一种内生调整。

“如果从经济结构调整以及数量和价格结合的角度看待货币条件，当前货币政策基本保持了中性态势，是一个有利于推进经济结构调整的的货币金融环境，”他说。

**盘活存量核心是定价**

近期金融市场对于“盘活存量、用好增量”的讨论非常激烈。在纪志宏看来，盘活存量的核心是定价。

“价格定不准，资源配置很难优化，”他指出，企业兼并重组和淘汰产能过剩，核心是价格，这一过程中金融结构提供金融支持的关键也是定价。

他认为，未来经济结构调整中的存量资源调整风险必然上升，定价能力更高的银行必然能够获得风险调整后的最大收益，而这同时也是利率市场化的一个核心内容。

针对有人建议将沉淀的财政存款借给商业银行，认为这就等于盘活了财政资金的看法，纪志宏表示值得商榷，因为如果财政资金这么用，实际上是货币政策而不是财政政策，表面上银行用了这笔钱，但这并不意味着财政资金就能真正盘活。

“问题的关键，首先是要提高预算编制和执行的科学性、严肃性，尽可能减少不必要的财政资金沉淀，”他说，不能一方面大量举债和卖地，一方面钱又花得不到位不彻底，与其如此还不如增加结构性减税力度，降低企业在结构调整中的负担和压力。

其次，是要把积余的财政资金用好，比如更多支持节能减排、基础设施和棚户区改造等民生领域，运用方式上也要考虑如何充分发挥财政资金的引导作用，把积极的财政政策用好用足。

与此前两年四万亿的大规模经济刺激计划不同，中国新一届政府这次的主打牌是“盘活存量、用好增量”。这表明中国正在告别以往依靠增发货币或财政扩张以刺激经济的老路，也释出要打破“大金融大财政”的改革信号。（完）