新西兰经济：7月消费者信心较前月下降，受油价及贷款利率上升影响--ANZ

路透惠灵顿7月18日 - 周四公布的调查显示，新西兰消费者信心指数从三年高位滑落，因汽油价格及抵押贷款利率上升，使更多民众感到财务状况变差，对经济乐观的感受降温。

澳新银行(澳盛银行，ANZ)与Roy Morgan共同编制的消费者信心指数从6月的123.9降至7月的119.8。指数高于100代表乐观，低于100则显示悲观。

“油价上升吃掉了可支配收入，这可能是消费者信心转变的原因，”ANZ评论道。

“此外，长期固定抵押贷款利率在7月攀升，这对房屋拥有者是个警讯。”

调查显示，预计未来12个月和未来五年财务状况不错的消费者比例也减少。(完)