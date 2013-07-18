新西兰经济：7月消费者信心较前月下降，受油价及贷款利率上升影响--ANZ

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透惠灵顿7月18日 - 周四公布的调查显示，新西兰消费者信心指数从三年高位滑落，因汽油价格及抵押贷款利率上升，使更多民众感到财务状况变差，对经济乐观的感受降温。
澳新银行(澳盛银行，ANZ)与Roy Morgan共同编制的消费者信心指数从6月的123.9降至7月的119.8。指数高于100代表乐观，低于100则显示悲观。
“油价上升吃掉了可支配收入，这可能是消费者信心转变的原因，”ANZ评论道。
“此外，长期固定抵押贷款利率在7月攀升，这对房屋拥有者是个警讯。”
调查显示，预计未来12个月和未来五年财务状况不错的消费者比例也减少。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。