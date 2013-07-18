更新版 1-中国债市：三个月国库现金定存利率定位不高，机构参与热情稍降

* 三个月国库现金定存利率4.30%，定位不高

* 为年内首次三个月期国库现金定存招标

* 年中贷存比考核时点已过等致机构参与热情稍降 (新增市场评论和更多背景)

路透北京7月18日 - 中国财政部周四招标的年内首次三个月期国库现金定期存款中标利率为4.30%。由于半年末贷存比考核时点已过，6月“钱荒”风波后资金面整体波动不大，加之该期限的定存资金非跨年品种，所以机构参与热情较此前招标稍显降温，中标结果定位不高。

不过有中标银行的交易员表示，本期国库资金能够跨季，且在受大行分红、财政缴税等因素扰动，机构认为未来一段时间流动性存在不确定，所以还是吸引了一定数量机构参与。

“现在资金宽，而且计财部也没有对存款方面的需求，所以不投了。”一家此前一直有参与国库现金定存投标的银行今日对路透称。

中国财政部与央行今日进行的500亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.30%。最近一次同期限定存招标是在去年10月18日，利率为4.00%。

不过华东一中标银行交易员则称，“4.3%的利率不算高，比较便宜，而且这个期限能跨季末、跨国庆，感觉赚到了。”

上海银行间同业拆放利率(Shibor)报价 显示，三个月期品种最新价格为4.6620%。

今日进行的国库现金定存为今年第五期，起息日7月18日，到期日为10月17日。

今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50% 二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80% 三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50% 四期 500 六个月 7月11日 2014年1月9日 5.01% 五期 500 三个月 7月18日 10月17日 4.30% -------------------------------------------------------

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