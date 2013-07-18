金属期市：伦铜价格下滑，因市场忧虑美联储削减刺激措施

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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上海期交所11月期铜合约 下挫1.65%，报每吨49,430元人民币(8,100美元)。
FED主席贝南克周三表示，联储预计仍将在今年稍晚开始缩减庞大的买债计划，但他还是保留了在经济前景改变时调整上述计划的选项。
美国6月房屋开工年率和建筑许可年率均意外下滑，但建筑业活动下降可能只是暂时的，因为建筑商信心向好。
中国国务院总理李克强表示，既不能因经济指标的一时波动而改变政策取向，影响来之不易的结构调整机遇和成效，也不能对经济运行可能滑出合理区间出现大的起伏缺乏警惕和应对准备。
日本铝业协会会长周三称，LME对于应对终端用户需长时间排队提取铝库存的提案，不太可能解决问题。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 徐文焰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。