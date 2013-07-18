基金产业：美国货币市场基金在6月削减欧洲银行业债券部位--摩根大通

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约7月17日 - 摩根大通证券周三公布的报告显示，美国初级货币市场基金6月削减欧洲银行业债券部位，因投资人在季底时转为青睐政府证券，而非货币基金。
摩根大通称，初级货币市场基金对欧元区银行业的曝险在上月减少180亿美元，降至2,000亿美元。自2012年底以来，货币市场基金已将持有的欧元区银行业证券部位削减20亿美元。
初级货币市场基金上月将买盘集中在美国国债。其在美国国债的投资整体增加120亿美元或12%，来到1,080亿美元。
部分撤出欧洲银行业的资金转投入其他地区银行业债券，尤其是加拿大，6月在加拿大银行业债券的投资增加160亿美元。
在加拿大银行业增加的投资，多数是投入浮动利率存单，因担心在美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能在今年稍后缩减买债计画后，全球利率将会上扬。
对于美联储缩减刺激措施的担忧，带动美国债市剧烈卖压，造成美债出现两年半来最糟表现，投资人纷纷撤出债券基金。
摩根大通追踪的初级货币市场基金在6月损失151亿美元或1.05%，部分因为基金操作者需要现金来因应赎回增加的情况。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选