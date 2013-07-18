基金产业：上周美国股票型共同基金新流入76亿美元，为1月底以来最多

路透纽约7月17日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布数据显示，美国共同基金投资人最近一周投入76亿美元至股票型基金，是1月底以来最多。因投资人对美国联邦储备理事会(美联储/FED)宽松政策退场的忧虑放缓。

ICI称，7月10日止的一周，流入股票型基金的资金超越前一周新增的2.46亿美元。以美国股票为单一投资标的的共同基金，在该周吸引了45.5亿美元流入，终结连续七周的资金外流。

同时，投资美国以外公司股票的共同基金，新增加30.5亿美元资金流入，为5月初以来最多。最新一周的波动性也放缓，因投资人对于美联储缩减购债计划的不安情绪逐渐冷静。

美联储经济刺激举措是股市及债市重要支撑因素。市场在进入企业财报季的乐观看法以及美国强劲就业数据，也帮助标普500指数 在本项数据统计期间上涨2.3%。

上周债券基金流出81亿美元，前一周则为流出59.8亿美元。

ICI数据显示，过去六周以来，投资人持续将资金撤出债券基金，总计流出金额约为748亿美元。