基金产业：上周美国股票型共同基金新流入76亿美元，为1月底以来最多

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透纽约7月17日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布数据显示，美国共同基金投资人最近一周投入76亿美元至股票型基金，是1月底以来最多。因投资人对美国联邦储备理事会(美联储/FED)宽松政策退场的忧虑放缓。
ICI称，7月10日止的一周，流入股票型基金的资金超越前一周新增的2.46亿美元。以美国股票为单一投资标的的共同基金，在该周吸引了45.5亿美元流入，终结连续七周的资金外流。
同时，投资美国以外公司股票的共同基金，新增加30.5亿美元资金流入，为5月初以来最多。最新一周的波动性也放缓，因投资人对于美联储缩减购债计划的不安情绪逐渐冷静。
美联储经济刺激举措是股市及债市重要支撑因素。市场在进入企业财报季的乐观看法以及美国强劲就业数据，也帮助标普500指数 在本项数据统计期间上涨2.3%。
上周债券基金流出81亿美元，前一周则为流出59.8亿美元。
ICI数据显示，过去六周以来，投资人持续将资金撤出债券基金，总计流出金额约为748亿美元。
最新一周的资金外流数字显着低于6月底时的单周流出282亿美元纪录，但仍显示投资人避开债券基金。(完) (编译 李婷仪 审校 王冠中)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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