《汇市简讯》市场预计澳洲央行8月会议降息机率为60%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 隔夜指数掉期(OIS)显示，澳洲央行8月会议降息25个基点的机率为60%
* 昨日预期降息的机率略低于50%
* 澳洲国民银行企业调查数据疲弱，表明澳央行还需放宽政策
* 中国房价高于预期或令中国政府担忧
* 在经济成长放缓的背景下控制房价是令决策者头疼的问题
* 澳元兑美元在0.9200附近，据称在0.9190/95挂有买单
* 关注0.9175下方的停止位，若跌破该点位，则下看0.9100/20
(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。