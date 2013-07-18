《汇市简讯》市场预计澳洲央行8月会议降息机率为60%

0153GMT

* 隔夜指数掉期(OIS)显示，澳洲央行8月会议降息25个基点的机率为60%

* 昨日预期降息的机率略低于50%

* 澳洲国民银行企业调查数据疲弱，表明澳央行还需放宽政策

* 中国房价高于预期或令中国政府担忧

* 在经济成长放缓的背景下控制房价是令决策者头疼的问题

* 澳元兑美元在0.9200附近，据称在0.9190/95挂有买单

* 关注0.9175下方的停止位，若跌破该点位，则下看0.9100/20

(完)

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