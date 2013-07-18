台湾债市：五年公债殖利率盘初微幅走跌，因贝南克谈话大致符合市场预期

路透台北7月18日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周四盘初走跌。交易员认为，美联储主席贝南克周三国会听证陈述持续缓解市场对量化宽松退场时程提前的疑虑，大致符合市场预期，台债殖利率日前已先行回档整理，因此今日修正幅度有限，料短线台债殖利率将持平整理。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三在众议院听证时表示，美联储仍预计年内稍晚开始削减大规模资产购买计划，但保持该计划开放性质，若经济前景变化，削减或加强力度均有可能。 贝南克今日稍晚将再赴参议院金融委员会就货币政策发表证词陈述。

“贝南克今天晚上讲的应该跟昨天差不多，再来就看明天南亚公司债标售结果!”一位证券台债交易员说。

交易员表示，市场除了关注明日南亚五年期公司债标售结果外，更加关切下周二20年期公债102/8得标利率，20年长券向来以寿险业为主要参与者，然随着利率风险增温，市场忧心恐影响寿险业的竞标意愿，普遍预期标高的可能性偏高。

交易员观察市场最新动态：

* 贝南克国会听证谈话维持宽松基调，大致符合市场预期。

* 美债指标10年期公债殖利率收创两周低位。

* 台债殖利率已先行回档，今日持平偏多稍作整理。

* 市场静待明日南亚公司债标售结果及下周二20年券102/8得标利率出炉。

* 台币IRS 五年期报价在1.2300/1.2400%，较上日微幅回档。

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在1.0150-1.0400%

* 102/6暂看在1.4300-1.4600%

本地时间10:08最新报价：

* 102/2殖利率走跌1.10基点，报1.0290%。

* 102/6殖利率持平，报1.4410%。

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* 美债周四展望：公债收益率下降，贝南克缓解缩减购债规模忧虑

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