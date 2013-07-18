普京称美俄关系远比斯诺登重要

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科7月17日 - 俄罗斯总统普京周三释出明确信号，即不希望爱德华·斯诺登问题影响美俄关系。

俄罗斯之前已排除了引渡斯诺登的可能性。斯诺登是美国国家安全局承包商的前雇员，因曝光政府监控项目遭到通缉，他目前被困在莫斯科谢列梅捷沃(Sheremetyevo)机场的过境区。

即使暂时允许斯诺登呆在俄罗斯，也可能惹恼美国。普京不希望此事危害到定于9月在莫斯科举行的美俄首脑峰会，亦不愿因为此事令随后在圣彼得堡召开的20国集团（G20）峰会蒙上阴影。

但拒绝斯诺登的避难申请，又会令普京在国内面临向美国屈服的抨击。

对斯诺登问题是否会让9月的美俄首脑峰会蒙上阴影，在西伯利亚东部小镇赤塔（Chita）视察的普京对记者说：“依我之见，（美俄）双边关系远比情报机构活动相关纠纷重要。”

普京没有指明俄罗斯是否会批准斯诺登的临时避难申请，但重申斯诺登必须同意不做伤害美国的事情。斯诺登周二向俄罗斯提交了临时避难申请。

“我们要警告斯诺登先生的是：他的任何可对美俄关系造成伤害的行为，对我们而言都是无法接受的，”普京说。（完）