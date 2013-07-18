恒天然调降部分在华销售奶粉价格

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月17日 - 《新西兰先驱报》周三报道称，新西兰乳业公司恒天然（Fonterra） 将在中国市场调降部分奶粉产品的价格。恒天然是全球最大的乳业公司。
中国国家发改委本月早些时候称，正在对乳制品行业可能存在的价格垄断和反竞争行为进行调查。此后一些外资乳企相继调降在中国的产品价格。
报道称，恒天然在中国的安满（Anmum）品牌系列配方奶产品价格最多将调降9%。
恒天然大中华区和印度区总裁魏柯文（Kelvin Wickham）向该报发送电邮称，“鉴于近期全行业的价格调整”，此举旨在“更好地满足消费者的需求”。
恒天然欧洲发言人无法对此予以证实，记者未能联系到该公司中国及全球发言人就此置评。
中国是恒天然最大出口市场之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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