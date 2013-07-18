《台湾新债预测》南亚五年无担债得标利率料落在1.41-1.45%

路透台北7月18日 - 路透调查显示，台湾台塑集团旗下南亚 将招标的五年期、七年期无担保公司债，得标利率预估区间分别为1.41-1.45%及1.55-1.60%。因近期债市走势偏空，以及南亚今年预计发债总额为200亿，后续仍有筹码可供应。

据接受路透调查的六家承销商预估区间显示，对五年期得标利率最低预估在1.40%，最高在1.50%；七年期最低预估在1.50%，最高在1.62%。

南亚将在周五上午竞标102-1期无担保公司债80亿台币，其中五年及七年期预计发行量各为50亿及30亿台币，各年期可增减50%，预计标售后三个工作日之内公布结果。

南亚前次是在2月标售公司债，当时七年期及10年期券分别以1.36%及1.50%定价。

台塑集团为台湾主要公司债发行者；南亚长期发行人评等为"twAA-"，但评等展望在六轻工安事件后，遭中华信评由"稳定"调为"负向"。(完)