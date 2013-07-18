台湾汇市：台币盘初实际成交偏弱，外资汇出且贝南克讲话提振美元

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北7月18日 - 台币兑美元 周四早盘微升，但若较上日的实质成交区间略微走贬。美国联邦储备理事会主席贝南克的讲话提振了美元，台币偏向弱势。
交易员表示，出口商在29.9以上的价位略略出现美元卖单，而外资则因下周有大额的台积电 现金股利发放，提前出现美元买需。
若不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.87-29.91，上日在29.81-29.89。上日收于29.878。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点仍为折价，报价为-0.015/-0.010。
本地时间10:15时，台北外汇中心的台币兑美元交易升1.7分报29.908。
交易员观察市场最新动态：
* 外资买美元多于卖美元
* 出口商在29.9以上有卖单
* 本地时间10:00，台北外汇公司成交量1.32亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.85-29.95
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