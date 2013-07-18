更新版 1-中国房地产：70个大中城市房价同比涨幅扩至6.8%，环比涨势略缓

* 6月房价同比涨幅6.8%，上半年月度涨幅节节攀高

* 环比连续13个月上涨，但涨幅继续小幅缩窄

* 房价上涨预期强烈，政府调控压力仍大 (新增细节、评论和图表)

路透北京7月18日 - 最新数据显示，统计局70个大中城市房价同比涨幅则继续攀升，环比涨幅在6月继续略微缩窄，但涨势已延续逾一年，显示房地产市场热度不减，未来房价上涨预期仍强烈。

路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，6月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升6.8%，为连续第六个月上升，涨幅较5月的6%继续扩大；环比则连续13个月上涨，但涨幅从5月的0.9%缩小至0.8%。（图表：link.reuters.com/hyb79t ）

克力思咨询驻香港高级分析师Mark Budden电邮评论称，中央必须确保二线及以下的城市完全推行最新的房地产调控政策，以便在全国范围取得稳定市场的调控效果。

“如何降低房价的同时避免加剧经济放缓，中国政府正面临这一两难境地，可能会在评估二季度市场后进一步收紧政策。”他写道。

中国国家统计局新闻发言人盛来运周一表示，3月份出台的房地产调控措施正在产生一些积极的效果。“但是必须注意到，毕竟上涨城市的个数还比较多，环比价格涨幅虽然收窄，但是还在上涨，所以这说明房地产调控的压力还是比较大，后期还是需要按照国务院的有关规定加强房地产的调控。”

从6月房价数据细节看，新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市个数比5月份分别减少了2个和9个，半数左右的城市房价环比涨幅有所收窄。

一线城市表现有所差异，环比来看，北京房价涨幅较5月持平，但上海从上月的1.4%扩大至1.8%；广州和深圳则分别缩小0.5和0.3个百分点。

刚刚公布的数据显示中国二季度经济继续放缓，GDP同比增速降至7.5%的低位，但房地产投资仍表现相对稳健，1-6月房地产投资增长20.3%，继续高于固定资产投资整体增速，销售面积和销售额则同比增28.7%和43.2%。房地产仍是中国经济重要的稳定器。

土地市场也在二季度开始回暖。在地方财政收入增长乏力之时，多地加大供地力度以缓解财政压力及保障供地计划的完成。

房价(较上年同期变动，%)

6月 5月 4月 3月 2月 2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

6.8 6 4.9 3.6 2.1 0.8 -0.04 -0.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6



(较上月变动，%)

0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 0.68 0.36 0.3 0.05 0.01 0.1 0.1 0.04