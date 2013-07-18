重温稿-《台湾新债预测》南亚五年无担债得标利率料落在1.41-1.45%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北7月18日 - 路透调查显示，台湾台塑集团旗下南亚 将招标的五年期、七年期无担保公司债，得标利率预估区间分别为1.41-1.45%及1.55-1.60%。因近期债市走势偏空，以及南亚今年预计发债总额为200亿，后续仍有筹码可供应。
据接受路透调查的六家承销商预估区间显示，对五年期得标利率最低预估在1.40%，最高在1.50%；七年期最低预估在1.50%，最高在1.62%。
南亚将在周五上午竞标102-1期无担保公司债80亿台币，其中五年及七年期预计发行量各为50亿及30亿台币，各年期可增减50%，预计标售后三个工作日之内公布结果。
南亚前次是在2月标售公司债，当时七年期及10年期券分别以1.36%及1.50%定价。
台塑集团为台湾主要公司债发行者；南亚长期发行人评等为"twAA-"，但评等展望在六轻工安事件后，遭中华信评由"稳定"调为"负向"。(完)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。