全球金融：全球金融监管者支持采综合并行方式编制Libor等基准

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦7月17日 - 全球监管机构为防范银行再次操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)等市场指标而采取的改革，并未听从美国力促采取更大刀阔斧整顿行业的呼吁。
国际证监会组织(IOSCO)周三的指南，标志着国际正开始推进一套全球适用的体系，避免出现各国规范各自为政。
IOSCO称，用于编制基准的数据应根据价格、利率和交投活络市场的指数，但这“不表示每个个别基准的决定，都必须仅凭交易数据来构成”。
部分美国监管者曾呼吁，这类基准应该只依据市场交易；但有一些监管者认为，不一定总能如此，譬如当市场因金融危机而流动性枯竭时，就不太可能。
由全球各国主要证券市场监管机构组成的IOSCO称，将于18个月内检视其会员是否采用该套并未具法律约束力的指南。(完) (编译 张若琪；审校 张荻)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。