全球金融：全球金融监管者支持采综合并行方式编制Libor等基准

路透伦敦7月17日 - 全球监管机构为防范银行再次操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)等市场指标而采取的改革，并未听从美国力促采取更大刀阔斧整顿行业的呼吁。

国际证监会组织(IOSCO)周三的指南，标志着国际正开始推进一套全球适用的体系，避免出现各国规范各自为政。

IOSCO称，用于编制基准的数据应根据价格、利率和交投活络市场的指数，但这“不表示每个个别基准的决定，都必须仅凭交易数据来构成”。

部分美国监管者曾呼吁，这类基准应该只依据市场交易；但有一些监管者认为，不一定总能如此，譬如当市场因金融危机而流动性枯竭时，就不太可能。