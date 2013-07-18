中国信用债市场：珠海中富公司债收益率近日飙升，此前因业绩预亏评级遭下调

路透上海7月18日 - 在超日债 7月8日暂停上市之后，交易所债市近期个券潜在违约风险又有加大可能。此前因业绩预亏评级遭调降的珠海中富 公司债12中富01 价格昨日突现大跌行情，收益率飙涨，周四早盘则稍有企稳。

珠海中富昨日出现加速下跌状况，一度跌幅超过9元，对应收益率逾19%。今日早盘券价稍有反弹，截至11点14分，公司债成交价在84.68元，但对应收益率仍高达15.34%。

中富债评级机构中诚信证券评估公司相关人员表示，未获公司财务状况有恶化现象，也不清楚为何市场昨日抛盘加重。路透暂未联系上珠海中富公司获得相关评论。

6月20日，饮料包装企业珠海中富发布上半年业绩情况公告，预计上半年公司将预亏约6,000至8,000万元，去年同期是盈利149.17万元，随后6月底中诚信将其主体和债券评级均从AA下调到AA-,但评级展望稳定。

随后，中富债价格逐步调整，由7月5日94元附近下跌到本周二的90元附近，周三则加速下跌，收报82.68元。

值得注意的是，6月份信用债市场已有14只债券的主体评级遭到下调，但除超日债暂停上市前一度跌破65元之外，信用债市场并未大面积出现价格加速下跌的情况，比如11华仪债 今日成交价仍在98元附近。