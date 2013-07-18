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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 11:02 BJT

****《港报快速浏览》--7月18日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：煤矿交易不寻常华润应详细交代--明报                                
 港报社评：屯门堆填区考验港府“内交”--星岛日报                              
 港报社评：实名举报贪官，中央还须制度化--经济日报                            
 港报社评：退市大势所趋，量宽鸦片宜戒--文汇报                                
 港报社评：托底线保增长，适度刺激可期--信报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：退市不等于加息--信报7月18日                                   
 港报财经评论：美退出QE，并非即加息--经济日报7月18日                         
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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