台湾债市：RP利率稳于低位，整体市场资金水位偏高

路透台北7月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四持平。资金调度人士表示，今天整体金融市场普遍多钱，投信、寿险、银行端客户皆主动打电话要券，投信端昨日分配不均的情况已不复见，RP利率持稳在既有低位区间。

交易商表示，本周央行存单到期量高达1.47兆(万亿)台币，落点也相当平均，市场资金明显宽裕，明日交割两年期公债102/7 300亿台币，料将无碍市场资金调度，RP利率仍将稳于低位。

“客户都提前来要明日两年期公债(102/7)的券!”一位证券商交易员说。

大型票券市场人士表示，整体市场资金水位偏高，随着全球债市殖利率劲扬后，投资债券商品都想要等一下，深怕一买就碰到殖利率弹升，以致近日金融体系资金偏滥，RP利率持平在既有低位，下周关注现金股利发放的资金情势变化。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。