路透基点：新奥能源控股有限公司获得1.5亿美元贷款--RLPC

路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国领先的燃气分销商新奥能源控股有限公司获得1.5亿美元贷款，来自国际金融公司(IFC)以及另外四家国际银行。

牵头行IFC提供7,500亿美元七年期双边A部分贷款，并为另外的7,500万美元五年期B部分贷款安排联贷。参贷者包括韩国产业银行(3,000万美元)、澳新银行(澳盛银行,ANZ，2,200万美元)、新韩银行(1,150万美元)和Westpac Banking Corp(1,150万美元)。

B部分贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250基点，有两年宽限期，之后分七次每半年等额分期偿还，平均期限为3.5年。

资金将用于建设液化天然气加气站网络，这将是全球最大的同类网络之一。

据消息人士，B部分贷款签约仪式在6月28日举行。

据IFC的一份新闻稿，香港上市企业新奥能源在中国71个城市投资、运营330座天然气汽车加气站。(完)