路透基点：新奥能源控股有限公司获得1.5亿美元贷款--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国领先的燃气分销商新奥能源控股有限公司获得1.5亿美元贷款，来自国际金融公司(IFC)以及另外四家国际银行。
牵头行IFC提供7,500亿美元七年期双边A部分贷款，并为另外的7,500万美元五年期B部分贷款安排联贷。参贷者包括韩国产业银行(3,000万美元)、澳新银行(澳盛银行,ANZ，2,200万美元)、新韩银行(1,150万美元)和Westpac Banking Corp(1,150万美元)。
B部分贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250基点，有两年宽限期，之后分七次每半年等额分期偿还，平均期限为3.5年。
资金将用于建设液化天然气加气站网络，这将是全球最大的同类网络之一。
据消息人士，B部分贷款签约仪式在6月28日举行。
据IFC的一份新闻稿，香港上市企业新奥能源在中国71个城市投资、运营330座天然气汽车加气站。(完)
(编译 张涛; 审校 高琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。