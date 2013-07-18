《热点透视》美国银行看似是华尔街的最大输家

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撰稿 Agnes T. Crane 编译 张明钧

路透纽约7月17日 - 美国银行 看似是华尔街的最大输家。可叹的是，该公司并未因为组织瘦身而恢复窈窕身段。美国银行周三公布第二季财报，虽然获利有所改善，较上年同期大增63%，但固定收益交易下滑，与竞争对手背道而驰。不过与危机后表现落后的摩根士丹利 及花旗集团 相较，美国银行的报酬率惨澹，净值停滞不前，股价奄奄一息。

第二季股东权益报酬率(ROE)为6.6%，是前一季的三倍，但仍远低于大型银行业者涵盖资金成本所需的10%。这也低于摩根士丹利第一季的水准；摩根士丹利将于周四公布财报。花旗在6月止的三个月内ROE达9.6%，轻松超越美国银行。

在此同时，上述三家银行的净值全数受到处理旧有资产的成本打击，同时还得应付必须将自身负债按市值计价的帐务问题。自2010年初以来，美国银行的净值下滑了一成至每股20美元，反观花旗的净值则是成长了五成，摩根士丹利的净值则是扩增14%。

这当中有部分原因，在于美国银行是三者之中最后一个正面迎战种种问题的业者。就算如此，股东对公司的价值仍存疑。美国银行周三虽跳涨近3%，2012年更是涨了一倍，但是其股价仍较净值低了三成。花旗及摩根士丹利的股价则是相当接近净值。

美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)正取得进展。目前营运成本相当于营收的70%，较上年同期下滑7个百分点。不过花旗则是处于较为稳健的58%。本季处理旧有资产(大部分是收购Countrywide的贻害)及债务成本共计花费23亿美元，较去年同期少了三分之一。这有助于解释美国银行股价何以会上涨超过两成。不过花旗及摩根士丹利的股东所得到的涨幅则是超过30%。

莫尼汉如今必须证明他能拉抬获利至更高的档次，以赶上竞争对手。否则投资人恐怕不会如此宽容。(完)

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