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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 11:33 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆外主要货币上扬，因杠杆投资者再次作多美元

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* 美元兑日圆外主要货币周四在亚洲市场全线上扬

* 杠杆及美国投资者是主要买家

* 导致这一走势的原因在于人民币定盘价较低与中国楼市数据等因素

* 资深投资者建议在贝南克证词陈述结束前买入美元

* 美元/坡元较低位涨50个点子，美元/韩元涨近7韩元

* 除商品货币外主要货币均持稳，澳元/美元跌0.6%。(完)

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