中国新债：国开行下周二将混合增发至多200亿元固息及浮息债

路透北京7月18日 - 在近期机构对中长端固息新债配置需求孱弱的背景下，中国国家开发银行 调整了此前单一的固息或浮息债的发行模式。该行周四公告称，将于下周二(23日)增发第27-28期一年和三年固息债，以及增发第34-35期Shibor基准浮息金融债，期限为五年和七年期，合计总量不超过200亿元人民币。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本次增发的第27、28、34、35期债券，债券固定面值，均采用单一价格(荷兰式)招标方式。

本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五及七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。

2012年起，国开行开始尝试五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债，单个品种增发上限一般在40亿-70亿元间。此后，国开行于今年初推出浮息债四债联发，并且包括定存基准及Shibor基准两个品种。

上述增发债的具体条款如下：

第27期债第二次增发 第28期债第二次增发

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发行总量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 一年/固息 三年/固息

票面利率 3.9100% 3.9799%

招标时间 7月23日9:30-10:30 7月23日9:30-10:30

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

缴款日/起息日 7月29日/7月18日 7月29日/7月18日

分销期 7月25日-7月29日 7月25日-7月29日

上市日 7月31日 8月2日

基本承销额 不设立 不设立

付息频率 按年 按年

发行人增发权利 保留 保留

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第34期第一次增发 第35期第一次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

票面利差 0bp 14bp

招标时间 7月23日9:30-11:10 7月23日9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 7月23日 7月23日

缴款日 7月29日 7月29日

分销期 7月25日-7月29日 7月25日-7月29日

上市日 8月2日 8月2日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)