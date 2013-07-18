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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 14:12 BJT

表格: 瑞士6月贸易顺差扩大为27.32亿瑞郎

路透苏黎世7月18日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布，瑞士6月实质出口下滑5.5%至167.07亿瑞郎。

瑞士6月进口下滑6.5%至139.75亿瑞郎。

贸易收支为顺差27.32亿瑞郎。

具体数据如下(单位以百万瑞郎计)：

2013年6月 2013年5月 2012年6月

进口 13,975 15,271.5 14,686

出口 16,707 17,394.9 16,908

顺差 2,732 2,123.4 2,222

(完) (编译 张若琪 审校)
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