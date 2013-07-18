《基金产业焦点》受创外汇对冲基金小心翼翼地再度押注日圆走软

**不费吹灰之力的交易**

日圆长期跌势的动力，在于各界预期日本在新任首相带领下将积极放宽货币政策，以带领经济脱离数十年停滞，让人不用多想就可做出放空日圆同时做多日股的押注。

随着日圆下跌，日股日经指数 从10月中旬至5月底大涨87.8%。

为企业管理外汇曝险的ECU Group投资长Michael Petley表示，“这可以被归类为‘不费吹灰之力’的交易。”

此外，美联储的刺激举措带动市场参与者投入较高收益的股票及新兴市场资产。

“然而市场已经丧失适度反映风险定价的能力。”

这也就是为什么美联储主席贝南克5月底暗示正考虑缩减刺激政策时，让市场措手不及。有越来越多证据显示中国经济成长正在放缓，更让市场遭受进一步打击。

包括日经指数在内的股市重挫，债券收益率扬升，而市场人士选择日圆作为避险去处，同时在慌忙中试图轧平新兴市场及商品货币的仓位。

经纪商Newedge全球顾问团队联席主管James Skeggs表示，模型管理期货投资组合Newedge Trend Indicator在过去245天中一直做空日圆兑美元。

今年此一交易策略使得模型投资组合的整体回报增加2.39%，但Skeggs称6月整体投资组合损失0.23%。

然而由于预期美联储终将收回刺激措施，而其他央行大多维持宽松政策，许多基金经理称美国公债收益率 上扬使得美元上升趋势更形稳固。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，7月9日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模增至279.4亿美元，前一周为223.7亿美元。

对冲基金公司Stenham Asset Management资深研究分析师Akshay Krishnan表示，“多数宏观基金经理预期日圆将走软，但其仓位较年初来得少。近期而言，他们认为跌势会比较没有那么明显。”

不过部份市场人士称，近期美元/日圆回跌协助清理一些先前过度壅塞的交易。

“人们仍看多美元/日圆，但不持有相关交易仓位，”瑞穗实业银行对冲基金外汇销售主管Neil Jones表示。“当市场有这样的看法、却没持有这样的仓位，这是一股强大的力量。这强烈暗示美元/日圆将进一步上涨。”(完)