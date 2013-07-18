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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 16:04 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月18日

路透伦敦7月18日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
    
   品种        最新库存        变动
    铜          640,600        -625
    锡           14,245         -60
    铅          196,475        -400
    锌        1,075,625      -1,600
    铝        5,479,550      -6,560
    镍          196,170        +396
  铝合金         67,420        持平
  NASAAC        114,160        +460
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品   库存数据        库存分布             品种      库存数据       库存分布
 种                                                                 
 铜   MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅   MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡   MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金   MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA   MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
                                                                                          
                                                                    
 
 (编译 田建华 审校 蔡美珍)
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