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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 16:39 BJT

表格：英国6月零售销售较前月增长0.2%，较上年同期增长2.2%

路透伦敦7月18日 - 英国统计局周四公布，英国6月零售销售较前月增长0.2%，较上年同期增长2.2%(调查预估分别为增长0.2%和1.7%)。

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 6月　 5月 (5月前值) 预估

较前月%(经季节调整) 0.2 2.1 (2.1) 0.2

较上年同期% 2.2 2.1 (1.9) 1.7(完)

(编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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