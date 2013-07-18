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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 13:35 BJT

台股业绩：台积电第二季净利同比增23.9%，高于市场预期

路透台北7月18日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四公布，第二季净利为518.1亿台币，较上年同期的418.1亿成长23.9%，较上季的395.8亿成长30.9%。

据汤森路透I/B/E/S，分析师预估其第二季净利为493.3亿台币。

台积电今日收盘重挫3.21%，报105.5台币；大盘加权股价指数 则是收低0.75%。(完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)

参看台积电相关新闻,请点选 (记者 詹颖颐; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
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