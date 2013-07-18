路透基点：福建闽中有机食品1.5亿美元贷款案启动--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，在新加坡上市的中国蔬菜加工商--福建省闽中有机食品有限公司的1.5亿美元五年期境外贷款，昨日进入一般联合贷款阶段。
花旗集团和渣打银行担任牵头行兼簿记行。这项贷款平均年限为4.25年，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码260基点。
受邀银行分为两个档次。承贷3,000万美元或更多的银行，可获100基点费用以及牵头行头衔。承贷1,500-2,900万美元的银行，可获80基点费用和主办行头衔。
明日将在新加坡举办一场银行陈述，然后在7月23和24日安排到天津实地考察。
所获资金将用于资本支出。
3月，印尼商人Anthoni Salim拥有的印多福(PT Indofood Sukses Makmur)以每股1.12美元的价格从Tetrad Venture手中收购了9,425万股闽中有机食品有限公司股票。这使印多福的持股比例扩大至29.33%。(完)
(编译 张涛; 审校 隋芬)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。