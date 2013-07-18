中国债市动态：现券走势仍弱，流动性预期谨慎致短券收益率涨幅较大

路透上海7月18日 - 中国银行间债市现券周四早盘仍旧延续弱势，短端收益率涨幅较为明显。交易员称，虽然央行公开市场零操作维持净投放格局，再加上国库现金定存亦有资金注入，但是由于机构对大行分红等干扰流动性的预期较为担忧，导致短券抛盘有所增多。

他们并指出，与资金面联系较小的中长期品种走势亦较孱弱，因市场对中国宏观经济短期预期方向不甚明朗，不少机构交投意愿比较有限，致目前整体观望情绪较为浓重。

“(收益率)都在上行，部分短券今天差不多会上5个bp(基点)，”上海一银行交易员称，“长的也在上，不过目前还不是很多，基本还是持稳吧，没什么成交量。”

他并指出，国库现金定存投放，量还是比较少，对市场影响较为有限，而今日资金有所收紧，主要因近期央企分红等对资金面预期的干扰较大。

中国财政部周四招标的年内首次三个月期国库现金定期存款中标利率为4.30%。由于半年末贷存比考核时点已过，6月“钱荒”风波后资金面整体波动不大，加之该期限的定存资金非跨年品种，所以机构参与热情较此前招标稍显降温，中标结果定位不高。

华南一银行交易员称，从现券市场报价来看，买卖双方还是分歧较大，而成交也因此相对受限，“满屏的offer(出价)，bid-offer(买卖差价)都在20bp左右。”

中国人民银行今日公开市场未进行任何操作，为连续第四周零操作。因此，本周到期的1,600亿元人民币央票，使得本周实现等额资金净投放。