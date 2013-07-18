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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 14:33 BJT

台湾个股：台积电估第三季合并营收季增3.3-5.2%，毛利率47-49%

路透台北7月18日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预估第三季合并营收在1,610-1,640亿台币，较第二季的1,558.9亿成长3.3-5.2%。

台积电并预估第三季毛利率将在47-49%，上季为49%；第三季营利率约为35-37%，上季则为37%。该公司同时称，今年晶圆代工业成长率估为11%(前估为10%)，并调降今年半导体产业成长率预估至3%(原估4%)。

此外，台积电也表示，第三季因主要手机厂推出新产品将使供应链存货上升。

该公司稍早公布，第二季净利为518.1亿台币，较上年同期的418.1亿成长23.9%，较上季的395.8亿成长30.9%。

台积电今日收盘重挫3.21%，报105.5台币；大盘加权股价指数 则是收低0.75%。(完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)

参看台积电相关新闻,请点选 (记者 詹颖頣；撰写 高洁如；; 审校 张喜良)
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