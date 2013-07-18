台湾个股：台积电估第三季合并营收季增3.3-5.2%，毛利率47-49%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透台北7月18日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预估第三季合并营收在1,610-1,640亿台币，较第二季的1,558.9亿成长3.3-5.2%。
台积电并预估第三季毛利率将在47-49%，上季为49%；第三季营利率约为35-37%，上季则为37%。该公司同时称，今年晶圆代工业成长率估为11%(前估为10%)，并调降今年半导体产业成长率预估至3%(原估4%)。
此外，台积电也表示，第三季因主要手机厂推出新产品将使供应链存货上升。
该公司稍早公布，第二季净利为518.1亿台币，较上年同期的418.1亿成长23.9%，较上季的395.8亿成长30.9%。
台积电今日收盘重挫3.21%，报105.5台币；大盘加权股价指数 则是收低0.75%。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。