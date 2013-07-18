《全球市场》中国经济忧虑和英特尔财测压低亚股，贝南克讲话助美元持稳

**美元持稳**

美元兑一篮子货币 持稳，守住隔夜时段在贝南克讲话后录得的涨幅。

美元兑日圆 涨0.2%至99.790日圆，扩大昨日0.5%的涨幅，欧元兑美元 持稳于1.3111。

Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner说。“贝南克在政策操作方面给自己留下很大回旋余地，非常明智。”

贝南克讲话的当天，美联储也发布了经济褐皮书报告，报告显示美国经济在6月和7月初继续以温和速度成长，但是楼市数据却让人失望。

大宗商品市场方面，金价 走稳，周三下跌1.3%，铜价 则上涨0.3%，但仍低于每吨7,000美元，昨日下跌1.5%。

布兰特原油期货 跌0.1%至每桶约108.50美元，周三在美国能源资料协会(EIA)公布国内原油库存下降后上涨0.6%。(完)