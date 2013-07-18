《全球市场》中国经济忧虑和英特尔财测压低亚股，贝南克讲话助美元持稳

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**美元持稳**
美元兑一篮子货币 持稳，守住隔夜时段在贝南克讲话后录得的涨幅。
美元兑日圆 涨0.2%至99.790日圆，扩大昨日0.5%的涨幅，欧元兑美元 持稳于1.3111。
Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner说。“贝南克在政策操作方面给自己留下很大回旋余地，非常明智。”
贝南克讲话的当天，美联储也发布了经济褐皮书报告，报告显示美国经济在6月和7月初继续以温和速度成长，但是楼市数据却让人失望。
大宗商品市场方面，金价 走稳，周三下跌1.3%，铜价 则上涨0.3%，但仍低于每吨7,000美元，昨日下跌1.5%。
布兰特原油期货 跌0.1%至每桶约108.50美元，周三在美国能源资料协会(EIA)公布国内原油库存下降后上涨0.6%。(完)
(编译 梁睿雪/蔡美珍/王翔琼/白云; 审校 王洋/李爽/隋芬)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。