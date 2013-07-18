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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 12:03 BJT

中国新债：南方电网周五将发行50亿元超短融，期限三个月

路透北京7月18日 - 中国南方电网有限责任公司周四公告称，将于周五(19日)在银行间市场簿记建档发行
50亿元人民币超短期融资券,期限三个月(90天)。
    
    具体条款如下:

        发行人    注册金额   拟发规模   期限    发行日        承销商    主体评级   起息日   上市
日
               (亿元)     (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
   南方电网      500       50         3   7/19簿记建档    中国银行    AAA       7/22      7/23
                                                          民生银行
 =============================================================================================(
完)

    参看详情,可点选上海清算所网站(here)

 (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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