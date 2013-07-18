中国新债：南方电网周五将发行50亿元超短融，期限三个月

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京7月18日 - 中国南方电网有限责任公司周四公告称，将于周五(19日)在银行间市场簿记建档发行 50亿元人民币超短期融资券,期限三个月(90天)。 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市 日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 南方电网 500 50 3 7/19簿记建档 中国银行 AAA 7/22 7/23 民生银行 =============================================================================================( 完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。