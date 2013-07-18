中港个股：广汽集团拟伙拍本田于2016年生产Acura品牌汽车，扩大内地市场

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港7月18日 - 中国大型汽车集团--广州汽车集团股份有限公司 宣布，已与本田（Honda） 就Acura（讴歌）品牌在中国的事业发展规划达成基本协议，计划于2016年在广汽本田汽车有限公司生产Acura品牌汽车。
广汽集团周四发出的新闻稿称，双方将开始进行具体探讨，以达致上述目标。
广汽集团与本田早于1998年合资成立广汽本田，并开始生产和销售本田品牌汽车，合作已超过15年以上。双方今次决定引进新品牌进一步深化合作，以应对快速增长的中国高端汽车市场及消费者多样化的需求，并会对具体扩大合作内容开展研究。
Acura品牌于1986年在美国创立，于2006年开始投放中国大陆，目前在中国大陆销售包括MDX、RDX、ILX和RLX等共六款轿车和SUV（运动型多用途车）车型。
在今年4月的上海国际车展上，Acura发布了主要针对中国大陆市场开发的紧凑型SUV概念车“Acura Concept SUV-X”，并宣布以概念车为基础开发的量产车将在三年左右实现国产。
广汽集团H股早盘收低3.3%，报7.32港元；其A股则微升0.24%，报8.3元人民币。（完） (发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。