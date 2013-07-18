路透基点：更多银行急于加入双汇国际贷款案，因承销风险下降--RLPC

路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，又有几家银行正在考虑加入双汇国际的40亿美元贷款案。由于预计将吸引两倍的超额认购，这笔贷款的承销风险已经下降。贷款将用于支持双汇国际竞购Smithfield Foods。

据消息人士，目前有两或三家投资银行正在考虑加入。

已经保证加入的八家银行是：中国银行，东方汇理银行，星展银行，中国工商银行，Natixis，荷兰合作银行(Rabobank)，苏格兰皇家银行和渣打银行。荷兰安智银行(ING Bank)有可能最早于明天加入进来。

负责协调安排这项融资的中国银行，邀请每家银行各承销10亿美元。

Smithfield和双汇5月29日宣布，双汇将以每股34美元现金，买下Smithfield所有流通股，交易金额共计约47亿美元。以该价格计算，包含承担Smithfield净债务在内，这项交易对Smithfield企业价值的估值约为71亿美元。

路透本周报导，双汇国际计划在收购Smithfield Foods公司的交易完成后，将新公司在香港上市。公司如在香港进行首次公开发行(IPO)，对股票的估值要高于美国等其它市场。在香港上市还可以为双汇的私募股权股东在决定出售持股时提供一个理想的退出途径，其中包括高盛和新天域资本公司(New Horizons)。

新天域资本公司是中国前总理温家宝之子温云松创立的私募基金。

**债务融资**

一如先前报导，这项融资包括一笔25亿美元三年期贷款及一笔15亿美元五年期贷款。三年期贷款在第一年底及第二年底各偿还2.50亿美元，剩下的20亿美元于到期时偿还。同样的，五年期贷款在第四年底偿还4亿美元，剩下的11亿美元于到期时偿还。

三年期及五年期贷款的平均期限分别约为2.7年及4.7年。三年期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，五年期为加码450个基点。

邀请银行承销10亿美元的综合收益在三年期部分为400个基点，五年期为500个基点。两部分贷款的费用分别为150个基点及250个基点。

财务条款包括最高合并净债务比率五倍。双汇(境内及境外)合并总债务比率为4.4倍，收购目标Smithfield则为4.2倍。

消息人士指出，借款方打算在高级银团分销之后，进入一般联贷阶段。Smithfield股票可能提供担保。

摩根士丹利是双汇此次收购交易的独家财务顾问。

双汇国际是河南双汇投资发展股份有限公司的大股东，后者为中国最大的肉类加工商，也是中国以市值计算最大的肉产品上市公司。

Smithfield旗下的知名品牌包括Eckrich，Farmland，Healthy Ones以及Armour。该公司总部位于弗吉尼亚州Smithfield。(完) (编译 张涛; 审校 白云)