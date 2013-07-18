中国新债：中煤能源下周二将发行50亿元中期票据，期限七年

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京7月18日 - 中国第二大煤炭生产商--中煤能源 周四公告称，将于下周二(2 3日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币中期票据，期限七年。 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ==================================================================================== 中煤能源 150 50 7 7/23簿记建档 中国银行 AAA 7/25 7/26 中金公司 ====================================================================================（完） 欲浏览更多信息，请点选上海清算所网站(here) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。