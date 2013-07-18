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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 12:17 BJT

中国新债：中煤能源下周二将发行50亿元中期票据，期限七年

路透北京7月18日 - 中国第二大煤炭生产商--中煤能源  周四公告称，将于下周二(2
3日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币中期票据，期限七年。
    
    具体条款如下:

    发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日    承销商   主体评级  起息日   上市日
              (亿元)    (亿元)    (年)                                (缴款日)
  ====================================================================================
  中煤能源     150       50       7   7/23簿记建档 中国银行   AAA       7/25     7/26
                               中金公司  
  ====================================================================================（完）
    
    欲浏览更多信息，请点选上海清算所网站(here)

 (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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